Mayıs Ayının En Çok Konuşulan İsimleri Belli Oldu

01 Haziran, 2017 | 12:06

Magazin dünyasında geçtiğimiz ay en fazla konuşulan ünlü isimler açıklandı.

Medya Takibi Ajansı Interpress’in Mayıs ayı için hazırlamış olduğu ‘Magazinde En Çok Konuşulan İsimler’ listesinin ilk sırasında ünlü müzisyen Mustafa Ceceli yer aldı. Son günlerde 9 yıllık evliliğini bir anda bitirmesinin yanı sıra ismi aşk dedikoduları ile de öne çıkan Mustafa Ceceli hakkında yazılı basına geçtiğimiz ay 482 haber yansıdığı belirlendi.

Geçtiğimiz ay magazin dünyasında öne çıkan bir diğer isim Cem Yılmaz olurken, çekimleri Ağustos ayında başlayacak olan yeni filmi “Arif V 216” ile ilgili haberlerle öne çıkan ünlü komedyen ile ilgili yazılı basında geçen ay 365 haber çıktığı tespit edildi.

Geçen ay en fazla gündem olan isimlerin oluşturduğu listenin üçüncü sırasında arkadaşları ile bir villada alem yaptığı haberleri bir anda magazin gündemine bomba gibi düşen ve sevgilisi Aslı Enver ile ayrılma haberleri ile gündeme gelen Murat Boz yer aldı. Ünlü popçu geçtiğimiz ay bir kişiyi intihar etmekten kurtarması haberleri ile de gündeme gelirken hakkında yazılı basına 343 haber yansıdığı görüldü.

Geçtiğimiz ay magazin dünyasında öne çıkan bir diğer isim çıkardığı yeni albümün yanı sıra şarkıları hala en çok dinlenen sanatçıların başında gelen pop müziğin kraliçesi Sezen Aksu oldu. Yazılı basında geçen ay ‘Minik Serçe’ hakkında 293 haber çıktığı tespit edildi. Bu haberlerin çoğunda müzisyenlerin verdiği röportajlarda ünlü sanatçıdan bahsetmesinin rolünün büyük olduğu görüldü.

Listenin beşinci sırasında oynadığı televizyon dizisi ile gündemde olan Aslı Enver yer alırken, geçen ay sevgilisi Murat Boz’dan ayrılma iddiaları ile gündeme damga vuran ünlü sanatçı hakkında yazılı basında geçen ay 266 haber çıktığı belirlendi.

Listeye giren diğer ünlü isimler ise sırasıyla Hülya Avşar, Demet Akalın, Fahriye Evcen, Tarkan ve Oktay Kaynarca oldu.

Ayrıca geçtiğimiz ay, bir dönemin en popüler sanatçılarından olan ünlü müzisyen İbrahim Erkal geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede 30 günlük yoğun bakım sonrası hayatını kaybederken, sanatçı hakkında yazılı basına 324 haber yansıdığı tespit edildi.