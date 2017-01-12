Megan McKenna Sevgilisiyle Dubai Tatilinde
12 Ocak, 2017 | 12:46
TV ünlüsü Megan McKenna, sevgilisi Pete Wicks ile birlikte Dubai tatilinde
TOWIE isimli reality şov programıyla ünlenen Megan McKenna, sevgilisi Pete Wicks ile Dubai tatilinin keyfini sürerken Dubai’deki her anını instagram sayfasından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.
Dubai’nin eşşiz güzellikte sahillerinin tadını çıkaran 24 yaşındaki oyuncu, dünyaca ünlü markaların mağazalarının bulunduğu Dubai’de bol bol alışveriş yapmayı da ihmal etmiyor.
Günlerinin çoğunu Dubai’nin güneşli sahillerinde denize girerek ve güneşlenerek geçiren çift, daha uzunca bir süre Dubai’den ayrılmayacak gibi…
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