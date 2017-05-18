Meğer Bildiğimiz Avril Lavigne Avril Lavigne Değilmiş

18 Mayıs, 2017 | 11:11

Kanadalı rock yıldızı Avril Lavigne hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Avril Lavigne’in yıllar önce intihar ettiği ve yerine Melissa Vandella adlı benzerinin geçtiği iddia edildi. Avril Lavigne hakkında ortaya atılan ilginç iddia şu şekilde;

Avril Lavigne, 15 yıl önce çıkardığı ilk albümünün başarısını tekrar yakalayamadı. Üzerine bir de dedesini kaybeden Avril, iyice bunalıma girdi. Yakalandığı Lyme hastalığı nedeniyle iyice içine kapanan şarkıcı, intihar ederek yaşamına son verdi.

Söz konusu intihar sonrasındaysa plak şirketi, Avril’in başarısını sürdürmek amacıyla ona ikizi kadar benzeyen Melissa Vendella adlı kişiyi eğitip onun yerine koydu.