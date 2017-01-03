Meksika Sahillerinde Yalnız Bir Güzel

03 Ocak, 2017 | 11:00

Portekizli ünlü model Sara Sampaio, yeni yılın ilk günlerini Meksika sahillerinde geçiriyor.

Amerika kıtasının en ateşli sahillerine ev sahipliği yapan Meksika, yeni yılda da ünlülerin uğrak noktası olacak gibi. Potekiz’in dünya çapında tanınan en ünlü modeli Sara Sampaio da Meksika büyüsüne kapılanlar arasında. 25 yaşındaki model, yılbaşı tatili için geldiği Meksika’da tatilini uzatarak eşsiz bir deneyim yaşadı.

Tek parça renkli mayosuyla önceki gün Meksika sahillerinde görüntülenen Sara Sampaio, denizin ve yakıcı güneşin tadını çıkardı. Yoğun iş temposuna arar vererek Meksika’ya gelen genç modelin bu tatile de yalnız çıkması dikkatlerden kaçmadı.