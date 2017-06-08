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Melekler Justin Bieber’a Destek Çıktı

08 Haziran, 2017 | 13:05

Sara Sampaio Elsa Hosk

Victoria’s Secret melekleri, Justin Bieber’a yeni şarkısının tanıtımı için destek çıktı.

Victoria’s Secret modelleri Sara Sampaio ve Elsa Hosk, Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber’ın yeni şarkısı “2U” için kolları sıvadılar.

Justin Bieber ve David Guetta işbirliğiyle ortaya çıkan şarkı kısa süre sonra yayınlanıyor. Justin Bieber, yeni parçasının kısa tanıtımında Victoria’s Secret modelleri Sara Sampaio ve Elsa Hosk ile birlikte çalıştı.

23 yaşındaki Kanadalı şarkıcının sosyal medyadan paylaştığı kısa klipte, Victoria’s Secret melekleri şarkının playback’ini yaparken görülüyor.

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Justin Bieber, Victoria's Secret,

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