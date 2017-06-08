Melekler Justin Bieber’a Destek Çıktı

Haziran ayı demek Babalar Günü demek! Peki Babalar Günü Ne Zaman Kutlanır, Nasıl Ortaya Çıkmıştır? İşte cevabı...

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, son günlerde yaşanan Arda Turan kriziyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın en medyatik isimleri de belli oldu.