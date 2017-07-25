Melis Kar Yunanistan’dan Tam Not Aldı
25 Temmuz, 2017 | 10:08
Yeni şarkısının klip çekimlerini Yunanistan’da yapan Melis Kar, Yunan basınınında tam not aldı.
Ünlü şarkıcı Melis Kar, beşinci stüdyo çalışması “Al Dudağımdan Kiss” isimli şarkısına Yunanistan’da klip çekti.
Çekimleri Yunanistan’da gerçekleştirilen şarkının video klip yönetmenliğini Hasan Kuyucu yaparken 16 saat süren klibin görüntü yönetmenliğini ise Hollywood filmlerinde görüntü yönetmeni olarak çalışan Max Papadop üstlendi.
Yunanistan’dan Tam Not Aldı
Yunan basını da genç şarkıcının yeni çalışmasını yakından takip etti. Yunanistan’da çıkan haberlerde Melis Kar’dan övgü dolu sözlerle bahsedildi.
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Melis Kar, Yunanistan,
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