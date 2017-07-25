Melis Kar Yunanistan’dan Tam Not Aldı

Barcelona ve Real Madrid arasında oynanacak İspanya Süper Kupası maçları için geri sayım başladı.

Eda Taşpınar, Yunan adalarında tatile doymuyor. Sosyetik güzelin Mykonos'tan dönmeye niyeti yok gibi.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Enka Açıkhava'da sanatseverlerle buluştu.

Yunan basını da genç şarkıcının yeni çalışmasını yakından takip etti. Yunanistan’da çıkan haberlerde Melis Kar’dan övgü dolu sözlerle bahsedildi.

Çekimleri Yunanistan’da gerçekleştirilen şarkının video klip yönetmenliğini Hasan Kuyucu yaparken 16 saat süren klibin görüntü yönetmenliğini ise Hollywood filmlerinde görüntü yönetmeni olarak çalışan Max Papadop üstlendi.

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