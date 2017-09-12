Mert Fırat Ayrılık Hakkında Konuştu
12 Eylül, 2017 | 12:02
Mert Fırat ile Hande Doğandemir’in ayrıldığı iddia edildi.
Mert Fırat ayrılık iddiasıyla ilgili olarak ilk kez konuştu.
Önceki gün Cihangir’de görüntülenen oyuncu, “Ayrılmadık, ilişkimiz çok güzel devam ediyor. Bunları kim uyduruyor? Ayrılık iddiası büyük yalan” dedi.
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Cihangir, Hande Doğandemir, Mert Fırat,
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