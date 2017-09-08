Merve Boluğur Evi Tamamen Boşalttı

08 Eylül, 2017 | 16:24

Murat Dalkılıç’dan ayrılan Merve Boluğur, birlikte yaşadıkları evden tüm eşyaları toplattı.

Bodrum’dan sonra Çeşme’ye geçen Merve Boluğur, tatilde stres atarken, annesinden Dalkılıç ile yaşadıkları evden eşyalarını toplamasını istedi.

Dalkılıç’la 2 yıllık evliliğini bitirmek üzere olan Boluğur, geçtiğimiz ay eşiyle yaşadığı Yeniköy’deki daireden ayrılıp yeni bir ev aramaya başlamıştı. Kızının manevi değeri olan özel eşyalarını kendi evine götüren Nehra Hanım, güzel oyuncunun tatilde olmasından dolayı ev arayışını da kendi sürdürmeye başladı.