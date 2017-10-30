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Meryem Uzerli Evleniyor

30 Ekim, 2017 | 13:47

Meryem Uzerli sonunda aradığı aşkı buldu. Eski hayal kırıklıklarından dolayı bu kez ince eleyip sık dokuyan güzel yıldız, Bassel Alzaro ile evlilik yolunda ilerliyor.

Meryem Uzerli, Mısırlı yıldızı Dubai’de ailesiyle tanıştıracak.

Takvim’in özel haberine göre aradığı mutluluğu Mısırlı aktör Bassel Alzaro’da bulan Meryem Uzerli’nin aşkta da işte de yüzü gülüyor. Kızının babası Can Ateş’le 1 buçuk yıllık ilişkisi 2013’te biten Uzerli, gönlünü daha sonra genç işadamı Alp Özcan’a kaptırmıştı. Özcan’la bir dargın bir barışık süren birlikteliği geçtiğimiz yaz son bulan oyuncu, “Türk erkeklerinden uzak dur, seni üzüyorlar” diyen annesinin sözünü dinledi.

Mısırlı yıldızla yeni bir aşka yelken açan Uzerli, yakışıklı oyuncuyla öylesine mutlu ki nikah masasına oturmayı dahi düşünüyor. Sevgilisiyle geçtiğimiz ay ilk kez İstanbul gecelerinde objektiflere yakalanan Uzerli’nin Alzaro’yu Almanya’daki ablası Canan Uzerli’yle tanıştırdığı da öğrenildi. Daha önceki ilişkilerini ailesiyle tanıştırmadığı için ağzı yanan Uzerli, ablasından yeni aşkı için onay alınca Alzaro’yu annesi ve babası ile de bir araya getirmeye karar verdi. Bu durumu Bassel Alzaro’ya açan ünlü oyuncu, aşkından “Ben de senin gibi iyi kalpli ve güzel bir kadını yetiştiren anne ve babanla tanışmak istiyordum” karşılığını aldı.

Uzerli, bunun üzerine hazırlıklara başladı. Annesi Ursula ve babası Hüseyin Uzerli’yi aşkıyla tanıştırmak için program yapan oyuncu, ailesiyle Dubai’ye gitmeye karar verdi. Güzel oyuncu, kendi adını taşıyan kozmetik markasının önümüzdeki aylarda gerçekleşecek Dubai’deki tanıtım organizasyonunu da fırsat bilip bir taşla iki kuş vuracak. Aynı dönemde hem ailesiyle sevgilisini bir araya getirecek olan Uzerli, hem de markasının tanıtımlarıyla ilgilenecek.

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