Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Meryem Uzerli Yerine İspanyol Güzel

05 Ağustos, 2017 | 13:57

Meryem Uzerli Yerine İspanyol Güzel

Meryem Uzerli sevgisilisi Alp Özcan’la bir dargın bir barışık ilişkisini sonlandırdı.

Uzerli, Allen Yatçılık’ın sahibi olan sevgilisi Alp Özcan’dan geçen Mayıs’ta ikinci kez ayrıldı.

Alp Özcan, İspanyol Paulina Anna Solway ile flört ediyor.

Posta’da yer alan habere göre, Bu ilişkinin mimarı da Alp Özcan’ın yakın arkadaşı Caner Karaloğlu ile evlenip İstanbul’a yerleşen İspanyol model Elisabeth Mas.

Sevgililerin aşkı Yunan adası Mikonos’ta başlamış.

Meryem Uzerli de iki hafta önce Emirgan’daki gece kulübü Gizli Kalsın’da iş adamı Erdinç Varlıbaş ile sabaha kadar sarmaş dolaş dans ederken görüntülenmiş ve adı aşk dedikodularına karışmıştı.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Alp Özcan, İspanyol Güzel, Meryem Uzerli, Mikonos,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Eda Taşpınar’dan Mykonos Pozu

Eda Taşpınar’dan Mykonos Pozu

Sosyetik güzel Eda Taşpınar Mykonos tatiline devam ederken sosyal medyadan fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.
Maldivler Taklidi

Maldivler Taklidi

Hakan-Gizem Hatipoğlu çifti, Türkiye'nin Maldivler 'i olarak bilinen Salda Gölünde nikah tazelediler.
Yıldız Futbolcuya Benzerliğinden İstifade Edip Bedava Yunan Adaları Tatili Yaptı

Yıldız Futbolcuya Benzerliğinden İstifade Edip Bedava Yunan Adaları Tatili Yaptı

Paul Pogba'ya benzerliğinden istifade edip Yunan adalarında bedava tatil yaptı.
Fazıl Say Klasik Müziğin En Prestijli Ödülüne Layık Görüldü

Fazıl Say Klasik Müziğin En Prestijli Ödülüne Layık Görüldü

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, klasik müziğin en prestijli ödülüne layık görüldü.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.