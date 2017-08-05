Meryem Uzerli Yerine İspanyol Güzel

05 Ağustos, 2017 | 13:57

Meryem Uzerli sevgisilisi Alp Özcan’la bir dargın bir barışık ilişkisini sonlandırdı.

Uzerli, Allen Yatçılık’ın sahibi olan sevgilisi Alp Özcan’dan geçen Mayıs’ta ikinci kez ayrıldı.

Alp Özcan, İspanyol Paulina Anna Solway ile flört ediyor.

Posta’da yer alan habere göre, Bu ilişkinin mimarı da Alp Özcan’ın yakın arkadaşı Caner Karaloğlu ile evlenip İstanbul’a yerleşen İspanyol model Elisabeth Mas.

Sevgililerin aşkı Yunan adası Mikonos’ta başlamış.

Meryem Uzerli de iki hafta önce Emirgan’daki gece kulübü Gizli Kalsın’da iş adamı Erdinç Varlıbaş ile sabaha kadar sarmaş dolaş dans ederken görüntülenmiş ve adı aşk dedikodularına karışmıştı.