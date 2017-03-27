Meryem Uzerli’ye Ağır Hakaret

27 Mart, 2017 | 10:38

Yeni Akit Gazetesi, ünlü oyuncu Meryem Uzerli için ‘Türk kaşarı’ benzetmesi yaparak tepkilere neden oldu.

Yeni Akit gazetesi, bir kozmetik firmasının tanıtımı için Suudi Arabistan’a giden oyuncu Meryem Uzerli hakkında skandal bir başlık attı.

Gazete, “Bir kozmetik firmasının tanıtımı için Suudi Arabistan’a giden oyuncu Meryem Uzerli erkeklerin de bulunduğu ortamda başını açarak selfie çektirdi. Ülke kuralları gereği bu hareketinden dolayı Uzerli’ye kırbaç cezası verilebilir” ifadelerinin kullanıldığı haber için “S. Arabistan’da ‘Türk kaşarı’na kırbaç cezası” şeklinde başlık attı.

Gazete ayrıca Meryem Uzerli’nin sevgilisi Can Ateş ile evlilik dışı beraberliği sonrası kız çocuğu sahibi olduğunu hatırlatarak Arap sosyal medyasının başarılı oyuncuyu ‘Türk kaşarı’ olarak adlandırdığını iddia etti.