20 Mart, 2017 | 10:07

Barcelona’nın yıldızı Messi, bu yaz evlenecek takım arkadaşı Pique ise düğüne katılamayacak.

Barcelona’da top koşturan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, 24 Haziran’da kız arkadaşı Antonella Roccuzzo ile dünya evine girecek. Nikah töreni, Buenos Aires’e 300 kilometre mesafedeki Rosario’da kilisesinde yapılacak. Rosario kentinde düğüne çiftin ailesi ve yakın arkadaşlarından oluşuna yüzlerce davetli katılacak.

Messi Evleniyor Pique Düğüne Gidemiyor

Messi’nin Barcelona’dan takım arkadaşı olan İspanyol gutbolcu Gerard Pique, düğüne Shakira’nın vetosu yüzünden katılamayacak. Zira Shakira ile Messi’nin eşi Antonella arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Sebebi ise kıskançlık.

Eski kız arkadaşının en yakın arkadaşı

Pique, 2010 yılına kadar Antonella’nın en iyi arkadaşlarından biri olan Nuria ile birlikteydi. Pique bu birlikteliği Shakira uğruna bozmuştu.