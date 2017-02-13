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Mesut Özil Amine Gülşe Aşkı Küllerinden Doğdu

13 Şubat, 2017 | 14:38

Mesut Özil Amine Gülşe Aşkı Küllerinden Doğdu

Arsenal forması giyen Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe tekrar görüşmeye başladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de top koşturan Alman futbolcu Mesut Özil ile 2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe, Londra’da görüntülendi.

Yıldız futbolcu, şarkıcı Mandy Capristo’dan ayrıldıktan sonra Amine Gülşe ile kısa süreli bir ilişki yaşamış ardından Capristo’yla tekrar barışmıştı.

Londra’da Baş Başa Yemek Yediler

İkilinin başkent Londra’da bir restoranda baş başa yemek yemesi, yeniden flört etmeye başladıkları iddialarını güçlendirdi. İngiliz basını ise Mesut Özil’in Amine Gülşe ile görüntülendiği fotoğrafları “Gizemli Esmer” şeklinde servis etti.

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Amine Gülşe, İngiltere, Londra, Mesut Özil, Premier Lig,

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