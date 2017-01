Mesut Özil Hadise’nin Peşinde

20 Ocak, 2017 | 11:18

Arsenal’de top koşturan Alman futbolcu Mesut Özil, ünlü şarkıcı Hadise’nin Peşinde…

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’in ünlü popçu Hadise ‘yi hala unutamadığı iddia edildi.

Bir süre önce adı Hakan Sabancı ile anılan Hadise’nin katıldığı bir davette “Hayatımda özel bir kimse yok ama her an her şey olabilir” şeklide yaptığı açıklamalar Özil için yeni bir umut ışığı oldu. Bu sözlerin ilk başlarda Hakan Sabancı için sarf edildiği sanılsa da aslında Hadise’nin üstü kapalı Mesut Özil’e mesaj gönderdiği ileri sürüldü.

Hadise ve Mesut Özil geçtiğimiz Kasım ayında İstanbul’da bir araya gelmişti. Yıldız futbolcu Hadise’yi etkilemek için jest üzerine jestler yapmış hatta bu ilgisi İngiltere’ye döndüğünde de devam etmişti. Ancak güzel şarkıcının adının Hakan Sabancı ile anılması Mesut’u yıkmıştı.