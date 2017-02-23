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Mesut Özil İstabul’dan Ev Bakıyor

23 Şubat, 2017 | 10:27

Mesut Özil İstabul’dan Ev Bakıyor

Bir süre önce eski sevgilisi Amine Gülşe’ye dönen Mesut Özil, İstabul’dan ev bakıyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de top koşturan Alman futbolcu Mesut Özil, lige verilen bir haftalık arada İstanbul’a geldi.

İstabul’dan Ev Bakıyor

Amine Gülşe ile Londra’da birlikte yaşayan Mesut’un İstanbul’dan ev satın alacağı öğrenildi. Amine Gülşe, yakın zamanda başlayacak yeni dizisi için Londra’dan ayrılmak zorunda kalmıştı.

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Amine Gülşe, Londra, Mesut Özil, Premier Lig,

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