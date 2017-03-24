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Mesut Sevgilisi İçin Fenerbahçe’ye Gelebilir

24 Mart, 2017 | 13:30

Mesut Sevgilisi İçin Fenerbahçe’ye Gelebilir

Arsenal forması giyen Mesut Özil, sevgilisi için Fenerbahçe’nin teklifine evet diyebilir.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Mesut Özil, sevgilisi Amine Gülşe için Türkiye’ye gelebilir.

Fenerbahçe’den transfer teklifi aldığı iddia edilen Mesut Özil’in işleri nedeniyle Türkiye’de bulunan Amine Gülşe ile sık sık görüşemediği bu nedenle sarı-lacivertli takımın teklifine evet diyebileceği konuşuluyor.

Mesut’un 2018 yazında Arsenal ile kontratı bitecek. İngiliz basını da yıldız futbolcunun kariyerine İngiltere dışında devam edeceğini ileri sürdü. Fenerbahçe’nin de Özil’in alternatifleri arasında olduğu İngiltere’de basına yansıyan haberlerden.

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Arsenal, Fenerbahçe, İngiltere, Mesut Özil, Premier Lig,

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