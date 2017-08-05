Metin Hara: Sonra Konuşacağım
05 Ağustos, 2017 | 16:21
Ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla Türkiye’nin gündemine düşen yazar Metin Hara, önceki gün Etiler Beyaz Fırın çıkışında görüntülendi.
Kapıda muhabirleri görünce gerilen Metin Hara, “reklam aşkı” iddialarıyla ilgili soruyu “Zamanı geldiğinde konuşacağım” diyerek yanıtladı.
Konuşmak istemeyen Hara’nın yanındaki bayan arkadaşı da çıkışta yöneltilen sorular üzerine “Metin’in ablasıyım, can dostuyum” açıklamasını yaptı.
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Adriana Lima, Metin Hara,
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