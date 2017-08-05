Metin Hara: Sonra Konuşacağım

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, klasik müziğin en prestijli ödülüne layık görüldü.

Paul Pogba'ya benzerliğinden istifade edip Yunan adalarında bedava tatil yaptı.

Hakan-Gizem Hatipoğlu çifti, Türkiye'nin Maldivler 'i olarak bilinen Salda Gölünde nikah tazelediler.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar Mykonos tatiline devam ederken sosyal medyadan fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.

Konuşmak istemeyen Hara’nın yanındaki bayan arkadaşı da çıkışta yöneltilen sorular üzerine “Metin’in ablasıyım, can dostuyum” açıklamasını yaptı.

Kapıda muhabirleri görünce gerilen Metin Hara, “reklam aşkı” iddialarıyla ilgili soruyu “Zamanı geldiğinde konuşacağım” diyerek yanıtladı.

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