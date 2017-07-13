Metin Hara Ve Adriana Lima Reklam İçin Mi Birlikte?

13 Temmuz, 2017 | 12:46

Metin Hara Adriana Lima çiftine açık açık sordular, aranızdaki ilişki reklam için mi?

Metin Hara Ve Adriana Lima arasındaki ilişki son günlerin en çok konuşulan konularından. Şu sıralar Bodrum’da tatil yapan dünyaca ünlü model Adriana Lima ve sevgilisi Metin Hara, magazin dünyasının bir numaralı gündem maddesi.

Brezilyalı model ve erkek arkadaşı, önceki akşam romantik bir akşam yemeği yediler. İkiliye birlikte gittikleri restoran çıkışında ‘reklam aşkı’ iddiaları soruldu.

Mekan çıkışı minibüslerine binerken görüntülenen Metin Hara Ve Adriana Lima, basın mensuplarının “İlişkiniz hakkında ne söyleyeceksiniz, reklam olduğu söyleniyor, doğru mu?” sorularını yanıtsız bıraktı.