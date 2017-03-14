14 Mart, 2017 | 12:02

Ünlü oyuncular Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal Miami’den ev aldılar.

ABD’nin dünyaca ünlü tatil kenti Miami’den ev alan ünlüler kervanına, Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal da katıldılar.

Geçtiğimiz günlerde Güney Amerika turuna çıkan Kenan İmirzalıoğlu – Sinem Kobal çifti, Brezilya’daki meşhur Rio Karnavalı’na katıldıktan sonra ABD’ye geçerek Miami tatili yapmaya başladı.

Miami’den çok etkilen çift, buradan ev alma konusunda hemfikir oldu ve değeri 2 milyon doları bulan bir villa satın aldı. Fisher Island’da okyanusa kıyısı olan villa, 150 metrekarelik alana kurulu. Çiftin, havuzlu lüks villayı almak için yasal işlemleri başlattığı öğrenildi.