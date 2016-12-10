Mick Jagger 73 Yaşında Bir Kez Daha Baba Oldu
10 Aralık, 2016 | 11:50
Rock müziğin yaşayan efsanelerinden Mick Jagger, 73 yaşında 8’inci kez baba oldu.
İngiliz rock müzik grubu The Rolling Stones’un efsanevi solisti Mick Jagger, bir kez daha baba olmanın heyecanını yaşıyor.
Jagger’ın menajeri, sanatçının balerin olan kız arkadaşı Melanie Hamrick’ten bir oğlunun dünyaya geldiğini duyurdu. Menajer, ayrıca 29 yaşındaki Melanie Hamrick’in ve bebeğinin sağlık durumunun da gayet iyi olduğunu söyledi.
Mick Jagger 8. kez baba oldu
73 yaşındaki Mick Jagger, en büyüğü 40’lı yaşlarında olmak üzere Georgia, James, Jade, Elizabeth, Lucas, Karis and Gabriel adlarında 7 çocuğu bulunuyordu.
11 yıl aradan sonra yeni albüm
Efsanevi rock grubu Rolling Stones, 11 yıl aradan sonra yeni çıkardıkları ‘Blue & Lonesome’ adlı albümle müzikseverle buluşmuştu.
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