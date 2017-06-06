Milli Takım Uçağında Kavga! Baş Kahraman Arda Turan!

06 Haziran, 2017 | 10:26

Milli takım uçağında kavga çıktı. Barcelona forması giyen Arda Turan, gazeteci Bilal Meşe’ye saldırdı.

Makedonya ile hazırlık maçında karşılaşan A Milli Takım oyuncuları, uçakla önce İtalya’ya ardından karayolu ile kamp için Slovenya’ya geçmek üzere yola çıktı. Ancak basın mensuplarının da bulunduğu uçakta istenmeyen olaylar yaşandı. Barcelona’da top koşturan Milli futbolcu Arda Turan, gazeteci Bilal Meşe’ye küfür edip fiziksel müdahalede bulundu.

Uçak kalkmadan hemen önce Arda Turan, Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe’ye EURO-2016 sırasında yapılan haberler ve özellikle prim konusunda yazılanlar nedeniyle küfür edip saldırdı.

Fatih Terim’in kayıtsız kaldığı olayda, ikili arasındaki kavgayı durdurmak için araya milli takım kafilesindeki diğer futbolcular ve çalışanlar girdi.

Arda Turan, yaşananlarla ilgili Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

(Savunma amaçlı değil; bilgilendirme amaçlıdır..) Yarın kalktığınızda muhtemelen haberleri göreceksiniz… Eleştiriler, kınamalar, köşe yazıları, hep beraber birbirlerine destek, planları ve devamı… DEMİŞTİM!!! Islıklandıktan sonraki röportajımda olanları unutmayacağım diye (euro 2016)… Dün ilk defa Milli Takım uçağında gördüm o şahsiyetlerden birini aylar sonra. Onlar kim mi?? Biz ülkemizin formasını terletirken ve sonrasında; yalanla, iftirayla, insanların onuruna laf söyleyerek, ailevi değerlerine dil uzatıp sonra buna gazetecilik diyen kişiler. Merak etmeyin. (3 5 kişiler). Tabi alışmışlar bunları yapıp pişkince gezmeye… Neden? Çünkü düzen böyle gazeteciler ya (gazetecilik) aylar geçince unutuluyor ya.. Çocukları, gençleri, kaoslar ve krizle besleyenler; hayalleri başka yerlere taşıyanlar. Yok öyle insanın, karakterine, ailesine değerlerine laf atmak. Unutmayanı da var bunun.! Benim futbolculuğumu eleştiren gerçek gazetecilere teşekkür etmişliğim vardır haklısınız diye… Çünkü bu meslek olabilir. Ama aileme, değerlerime olmaz; gücüm yettiğince de buna izin vermeyeceğim… Dün yaptığım doğru muydu… Bilmem!!! Evine misafir olup, adam satıp, iftira atıp arkadan iş çeviren olacağıma… Yüzüne, bağırarak, hakaret ederek, saldırarak cevap beklerim… Belki doğru değil ama dürüstçe, onurlu, şerefli bir davranış… Ha cevap aldım mı? YOK kıvırmaca… (klasik) aylarca sayfa doldurdu; ama karşımda iki kelime yok. (gerçi yarın konuşurlar) arkamdan..!!! Bu fotoğrafta gördüğünüz çocuk hayatta iyi veya kötü ne yaptıysa bedelini ödedi; öder de.. Allah’tan başka kimseden bir şey istemedi, beklemedi.. Hesabı da kimseye vermez… Arda Turan yola çıkarken İYİ FUTBOLCU, STAR, vs… olmak için ÇIKMADI… Şerefli, onurlu bir adam olmak için, ailesine sevdiklerine sahip olmak için ÇIKTI.. Her kim Şerefime, aileme, onuruma laf etmeye kalkarsa; Allah’ın bana verdikleriyle, gücüm yettiğince karşılığını alır…