Milona Moda Haftası’nın En Dikkat Çekici Defileleri

25 Eylül, 2017 | 13:41

Milona Moda Haftası’nın en ilgi çekici defileleri bu hafta yapıldı.

Milano Moda Haftası bu yılda moda severler tarafından büyük bir merakla takip edildi.

Salvatore Ferragamo’nun İlkbahar/Yaz 2018 koleksiyonun tanıtıldığı defilenin baş mankeni Bella Hadid oldu. Bella, senenin trendlerini yansıtan elbisesiyle göz kamaştırdı.

Bir başka ünlü model Kendall Jenner ise Bottega Veneta’nın gelecek yazının trendlerini gösterdiği defilesinde yürüdü. Jenner, neredeyse kusursuz bir model olduğunu bir kez daha kanıtladı.