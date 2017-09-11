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Milyonluk İtalya Tatili

11 Eylül, 2017 | 15:58

Arzu ve Ömer Sabancı, bayram tatilini oğulları Hacı ve Hakan sabancı ile İtalya’da geçiriyor.

Özel jetleriyle önce Floransa ardından Venedik’e giden aile, 4 günde 250 bin TL harcadı.

Arzu Sabancı ile Ömer Sabancı, bayram tatili için oğulları Hacı ve Hakan ile İtalya’nın yolunu tuttu. İlk durakları Floransa olan Sabancı Ailesi,lüks otellerde kral dairelerini tercih etti.

KIRMIZI HALIYA DA KATILDILAR

Takvim Gazetesi’nde yer alan habere göre, iki gün müzeleri gezip İtalyan lezzetlerini tadan ve bol bol alışveriş yapan Sabancı Ailesi, 120 bin TL harcadıkları Floransa’nın ardından yine özel jetleriyle Venedik’e geçti.

Venedik’te de bol bol alışveriş yapıp müzeleri gezen Sabancılar’ın cebinden burada da yaklaşık 130 bin TL çıktı.

74. Venedik Film Festivali’ni de takip eden Sabancı Ailesi, kırmızı halı töreninde de hazır bulundu.

Hep birlikte İtalya’da milyonluk tatil yapan Sabancılar’ın küçük oğulları Kerim ABD’deki üniversite eğitimi nedeniyle ailesine katılamadı..

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