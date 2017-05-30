Miranda Kerr Snapchat’in Kurucusu Evan Spiegel İle Evlendi

30 Mayıs, 2017 | 11:45

Dünyaca ünlü Victoria’s Secret modeli Miranda Kerr, Snapchat’in Kurucusu Evan Spiegel ile evlendi.

Avustralyalı model Miranda Kerr, Snapchat’in kurucusu Evan Spiegel ile dünyaevine girdi. Çift, aile arasında yapılan sade bir törenle nikah masasına oturdu.

Instagram’dan Duyurmuştu

34 yaşındaki Victoria’s Secret modeli, geçtiğimiz yıl instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisi Evan Spiegel’den evlenme teklifi aldığını duyurmuştu. Yaklaşık iki yıldır birlikte olan Miranda Kerr – Evan Spiegel çifti, 40 kişilik davetli grubun katıldığı törenle evlendi.

Genç Milyarderin İlk Evliliği

2,1 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en genç milyarderi olarak bilinen 27 yaşındaki Evan Spiegel ilk evliliğini gerçekleştirdi. Miranda Kerr ise ünlü aktör Orlando Bloom ile altı yıl evli kaldıktan sonra 2013 yılında boşanmıştı.