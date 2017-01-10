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Miss Helsinki Sephora Ikalaba Tartışma Yarattı

10 Ocak, 2017 | 11:32

Finladiya’da düzenlenen Miss Helsinki 2017’nin kazananı Sephora Ikalaba oldu. Nijerya asıllı güzelin tacı takması ırkçılık tartışmalarına yol açtı.

Miss Helsinki Sephora Ikalaba

Karlar ülkesi olarak bilinen ve daha çok sömestr tatillerinde adını duyduğumuz Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlenen güzellik yarışması ırkçılık tartışmalarının gölgesinde kaldı. Miss Helsinki 2017 güzellik yarışmasında birinci seçilen Nijerya asıllı Sephora Ikalaba’nın galibiyeti ırkçı yorumlara sebep oldu.

Miss Helsinki Sephora Ikalaba

19 yaşındaki kraliçenin fiziki özelliklerinin güzellik standartlarına uymadığını ileri süren sosyal medya kullanıcılarından bazıları, bu tepkiyi ırkçılık boyuta taşıdı. Finlandiyalı Twitter kullanıcıları olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde yapılan ırkçı yorumlar büyük tepki çekti.

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Finlandiya, Helsinki,

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