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Moskova Üniversitesi Profesörü Pirelli Takviminde

01 Aralık, 2016 | 10:12

Moskova Üniversitesi Profesörü Pirelli Takviminde

Pirelli’nin merakla beklenen 2017 takvimi tanıtıldı. Birçok ünlü ismin yer aldığı takvimde bir kişi dikkatleri çekiyor: Moskova Üniversitesi Profesörü Anastasia Ignatova

Pirelli bu yıl ünlü Alman fotoğraf sanatçısı Peter Lindbergh tarafından hazırlanan 2017 takvimini Fransa’nın başkenti Paris’te tanıttı.

Dünyaca ünlü güzellerinin yer aldığı takvimde, ünlü olmayan tek isim, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi’nde Siyaset Teorisi profesörü olan Anastasia Ignatova. Çoğu modele taş çıkartan Anastasia Ignatova, Pirelli’nin bu yılki takviminin en çok konuşulan ismi olacak gibi.

Pirelli bu yıl ünlü Alman fotoğraf sanatçısı Peter Lindbergh tarafından hazırlanan 2017 takvimini Fransa’nın başkenti Paris’te tanıttı.

Paris’te gerçekleşen tanıtım gecesinden bir kare

 

Pirelli Takvimi 40 fotoğraftan oluşuyor

2017 Pirelli Takvimi, Berlin, Los Angeles, New York, Londra ve Fransa’daki Le Touquet sahilinde çekilen 40 fotoğraftan oluşuyor. Takvimde Nicole Kidman, Uma Thurman, Helen Mirren ve Julianne Moore gibi ünlü isimler de yer alıyor.

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Anastasia Ignatova, Moskova, Pirelli,

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