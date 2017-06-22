22 Haziran, 2017 | 09:39

Show TV’nin merakla beklenen seyahat programı Dünya Güzellerim, dün yayınlanan ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.

Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan, Burcu Esmersoy’dan oluşan dev kadronun bir araya geldiği “Dünya Güzellerim” in ilk durağı Hindistan oldu. Bambaşka kültürlere sahip ülkelerin gelenek ve göreneklerine göre yaşayacak dev kadro daha Hindistan yolculuğuna başlamadan; eğlence, çekişme ve sürprizlerin eksik olmayacağının sinyallerini verdi.

Mumbai Sokaklarından Dünya Güzellerim Geçti

Uçak yolculuğunun heyecanlı anlara sahne olduğu programda Diva Bülent Ersoy, rahatsızlanan Banu Alkan’a inanmayınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Hindistan Turları için özel hazırlanan Tuk tuklarla gezen dev kadro, Mumbai sokaklarının altını üstüne getirdiler.

Mumbai sokaklarını gezerken bir maymun tarafından çantası çalınan Bülent Ersoy, neye uğradığını şaşırdı. Safiye Soyman’ın, kendine has İngilizcesiyle otel görevlisi ile yaşadığı telefon konuşması izleyenleri kahkahaya boğdu. Şov yaptığı düşünülen Banu Alkan’ın, hastalığına ise bir türlü inanılmadı.

Hindistan Maceraları Devam Edecek

Dünya Güzellerim’in bölüm sonunda ekrana gelen yeni bölüm tanıtımında ise; Bülent Ersoy’un, İslam türbe mimarisinin en önemli eserlerinden biri olan Tac Mahal’i ziyareti, birbirinden ilginç yemeklerin tadına bakan dev kadronun eğlenceli diyalogları ve Diva Bülent Ersoy’un Tuk Tuk içinde çığlık çığlığa kaldığı heyecan dolu anlar şimdiden merak uyandırdı.