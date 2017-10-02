Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Murat Başoğlu Eşiyle Elele!

02 Ekim, 2017 | 15:51

Murat Başoğlu, öz yeğeni Burcu Başoğlu ile görüntülendikten sonra eşiyle boşanmıştı.

Murat Başoğlu’nun 14 yıllık eşi Hande Bermek, ‘Bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum’ açıklaması yapmıştı.

Ancak çiftin ayrılığının sadece kağıt üzerinde olduğu ortaya çıktı.

3 KİŞİLİK KORUMA EKİBİ

Posta Gazetesi’nde yer alan habere göre; Murat Başoğlu ve Hande Bermek dün sabah 11.45’te Bodrum Gündoğan’daki yazlıklarının önünde görüntülendi.

Çift evden çıkmadan önce 3 kişilik özel koruma ekibi etrafı kontrol etti. Daha sonra Başoğlu ve Bermek el ele dışarı çıktı.

Sahilde yürüyüş yapan çift zaman zaman birbirlerine sarılıp öpüştü. Çiftin 14 yaşında bir oğulları var.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Burcu Başoğlu, Hande Bermek, Murat Başoğlu,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Katie Holmes’ın Makyajsız Hali

Katie Holmes’ın Makyajsız Hali

ABD'li ünlü aktris Katie Holmes makyajsız görüntülendi.
Yeni Rolü için İspanyolca Öğreniyor

Yeni Rolü için İspanyolca Öğreniyor

Bizim Hikaye adlı yeni diziyle ekranlara gelen Nesrin Cevadzade önceki gün Nişantaşı’ndaydı.
Hacı Sabancı’dan Takipçisine: Para Nelere Kadir !

Hacı Sabancı’dan Takipçisine: Para Nelere Kadir !

Özge Ulusoy'dan ayrıldıktan sonra adı birçok isimle aşk dedikodusuna karışan Hacı Sabancı, şimdilerde Zeynep Nazlı Kayı ile birlikte.
Tacizden Kovuldu İddiası

Tacizden Kovuldu İddiası

Mehmet Ali Erbil (60), Star'daki 'Türk Malı' dizisinden taciz yüzünden ayrıldı iddiası ortaya atıldı.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.