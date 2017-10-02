Murat Başoğlu Eşiyle Elele!

02 Ekim, 2017 | 15:51

Murat Başoğlu, öz yeğeni Burcu Başoğlu ile görüntülendikten sonra eşiyle boşanmıştı.

Murat Başoğlu’nun 14 yıllık eşi Hande Bermek, ‘Bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum’ açıklaması yapmıştı.

Ancak çiftin ayrılığının sadece kağıt üzerinde olduğu ortaya çıktı.

3 KİŞİLİK KORUMA EKİBİ

Posta Gazetesi’nde yer alan habere göre; Murat Başoğlu ve Hande Bermek dün sabah 11.45’te Bodrum Gündoğan’daki yazlıklarının önünde görüntülendi.

Çift evden çıkmadan önce 3 kişilik özel koruma ekibi etrafı kontrol etti. Daha sonra Başoğlu ve Bermek el ele dışarı çıktı.

Sahilde yürüyüş yapan çift zaman zaman birbirlerine sarılıp öpüştü. Çiftin 14 yaşında bir oğulları var.