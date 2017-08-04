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Murat Başoğlu Eve Kapandı

04 Ağustos, 2017 | 10:42

Murat Başoğlu Eve Kapandı

Bir teknede eşini aldatırken yakalanan sunucu Murat Başoğlu zor günler geçiriyor.

Başoğlu’ nun eve kapandığı ve kimseyle görüşmediği öğrenildi.

Murat Başoğlu, aldatmanın ardından yaptığı açıklamada “Olaydan 2 saat önce tanışmıştık. Adı Olga. Büyük hata yaptım. Ama eşim Hande yanımda” demişti.

Gündoğan’daki evinden çıkmayan Murat Başoğlu telefonla konuşurken Posta muhabiri tarafından görüntülendi. Murat Başoğlu’nun sıkıntılı ve yüzünün de asık olması dikkatlerden kaçmadı.

Bu arada Murat Başoğlu Instagram hesabını kötü yorumlar üzerine kilitledi.

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Murat Başoğlu, Murat Başoğlu aldattı,

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