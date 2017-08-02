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Murat Başoğlu: Öptüğüm Kızı Tanımıyorum

02 Ağustos, 2017 | 12:57

Murat Başoğlu: Öptüğüm Kızı Tanımıyorum

14 yıllık eşini teknede aldatırken yakalanan Murat Başoğlu öptüğü kızı tanımadığını söyledi.

Bodrum’da teknede sevişirken görüntülenen 49 yaşındaki Başoğlu, pişman olduğunu dile getirdi.

Görüntülerdeki kadının Murat Başoğlu’na ait spor salonunda fitness hocası olan yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı (35) olduğu söylendi.Ancak Başoğlu bu iddiayı yalanladı.

Murat Başoğlu şöyle konuştu:

O kadın yeğenim Burcu değil, birileri benzetmiş. Ayrıca Burcu evli. Ben abime ne diyeceğim şimdi?O kadınla teknede yaşadığımız 2 saatlik bir şeydi. Öpüştüğüm o kadını tanımıyorum. Adını bile hatırlamıyorum. Büyük hata yaptım. Bedelini ödüyorum. Eşim Hande yanımda.

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Burcu Başoğlu Kabadayı, Murat Başoğlu, Murat Başoğlu Eşi,

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