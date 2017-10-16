Murat Boz Aslı Enver’in Pazar Keyfi
16 Ekim, 2017 | 12:29
Şarkıcı Murat Boz ve Aslı Enver pazar keyfini sosyal medyadan paylaştı.
Kısa süreli bir ayrılığın ardından aşklarına kaldıkları yerden devam eden Murat Boz ve Aslı Enver zaman zaman birlikte fotoğraflar paylaşıyorlar.
Murat Boz Aslı Enver ile pazar günü etiketli fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Evde pazar keyfi yapan çift fotoğrafta bir hayli neşeli görünüyor.
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Aslı Enver, Murat Boz,
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