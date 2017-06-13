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Murat Evgin Netflix Amerika’da

13 Haziran, 2017 | 09:35

Murat Evgin Netflix Amerika’da

Murat Evgin, Netflix Amerika’da müzikleri yayınlanacak ilk Türk besteci oldu.

Müzikleriyle birçok diziyi zirveye taşıyan Murat Evgin, internet televizyonculuğunun dünya lideri Netflix Amerika’da yayınlanacak tarihsel dizi Myths & Monsters’ın müziklerine imza attı.

Müzikleriyle Netflix Amerika’da

Murat Evgin; “Müziklerini yaptığım diziler yurtdışında beğeni ile izleniyordu. Şimdi ezgilerimiz yabancı yapımlara da hizmet edecek. Türk bestecileri adına güzel bir adım. Devamının geleceğine inanıyorum” dedi.

Murat Evgin’in müziklerini yaptığı “Myhts & Monsters” yeni sezonda (Sonbaharda) Netflix Amerika ve Netflix Kanada’da yayında olacak.

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Amerika, Murat Evgin, Netflix,

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