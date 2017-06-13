13 Haziran, 2017 | 09:35

Murat Evgin, Netflix Amerika’da müzikleri yayınlanacak ilk Türk besteci oldu.

Müzikleriyle birçok diziyi zirveye taşıyan Murat Evgin, internet televizyonculuğunun dünya lideri Netflix Amerika’da yayınlanacak tarihsel dizi Myths & Monsters’ın müziklerine imza attı.

Müzikleriyle Netflix Amerika’da

Murat Evgin; “Müziklerini yaptığım diziler yurtdışında beğeni ile izleniyordu. Şimdi ezgilerimiz yabancı yapımlara da hizmet edecek. Türk bestecileri adına güzel bir adım. Devamının geleceğine inanıyorum” dedi.

Murat Evgin’in müziklerini yaptığı “Myhts & Monsters” yeni sezonda (Sonbaharda) Netflix Amerika ve Netflix Kanada’da yayında olacak.