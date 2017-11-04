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Murder on the Orient Express Filminin Galası Yapıldı

04 Kasım, 2017 | 14:55

Agatha Christie’nin yazdığı polisiye roman Murder on the Orient Express (Doğu Ekspresi’nde Cinayet)sinemaya uyarlandı.

Yılın iddialı filmlerinden olan Murder on the Orient Express’in (Doğu Ekspresi’nde Cinayet) galası Londra’da yapıldı.

Yönetmenliğini Kenneth Branagh’ın, önemli rollerini de Branagh’ın yanı sıra Penelope Cruz, Johny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, Judi Dench’in üstlendiği filmin galasında kelimenin tam anlamıyla yıldız yağmuru yaşandı.

Gösterişli galada hem filmin kadrosu hem de konuklar kırmızı halıda adeta şıklık yarışına girdi.

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