Mustafa Ceceli Amerika’da Ev Arıyor

30 Eylül, 2017 | 14:08

Ünlü Popçu Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’in isteği üzerine Amerika’da bir ev sahibi olmak için kolları sıvadı.

Eşi Selin İmer’in bir dediğini iki etmeyen Mustafa Ceceli, Amerika’dan ev arıyor.

Mustafa Ceceli, Selin İmer uğruna 9 yıllık eşi Sinem Gedik’ten geçtiğimiz mayıs ayında boşanmıştı. Boşandıktan 45 gün sonra da Selin İmer’le evlenmişti.

Posta’nın haberine göre; ünlü şarkıcı, yeni eşinin bir dediğini iki etmiyor. Ceceli’nin, Amerika’da bir ev sahibi olmayı isteyen Selin İmer’i kıramayıp ev aramaya başladığı idda edildi.