Mustafa Ceceli Balayından Döndü
26 Temmuz, 2017 | 15:32
Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer, balayından döndüler.
Selin İmer ile nikah masasına oturan Mustafa Ceceli, balayına gittiği Fransa’dan eşiyle birlikte yurda döndü.
Fransa’nın güney sahillerinde, Nice ve Monaco şehirlerinde balayı turu yapan çift, tatilleri sonrası ilk kez görüntülendi.
Havalimanında görüntülenen Mustafa Ceceli, “Balayı bitti, iş vakti” şeklinde konuştu.
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