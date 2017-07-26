Mustafa Ceceli Balayından Döndü

Barcelona ve Real Madrid arasında oynanacak İspanya Süper Kupası maçları için geri sayım başladı.

Eda Taşpınar, Yunan adalarında tatile doymuyor. Sosyetik güzelin Mykonos'tan dönmeye niyeti yok gibi.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Enka Açıkhava'da sanatseverlerle buluştu.

Fransa’nın güney sahillerinde, Nice ve Monaco şehirlerinde balayı turu yapan çift, tatilleri sonrası ilk kez görüntülendi.

Selin İmer ile nikah masasına oturan Mustafa Ceceli, balayına gittiği Fransa’dan eşiyle birlikte yurda döndü.

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