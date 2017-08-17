Mustafa Sandal Bayram’da Mykonos’ta Sahne Alıyor

Son gelişme... Alişan Eda Erol Ayrılık Sebebi Ne?

Yardımseverliğiyle tanınan Jennifer Garner, önceki gün memleketi Houston'da, Harvey fırtınasından zarar görenleri ziyaret etti.

Sunucu Hande Ataizi'nin göbek ve kalça yağlarını aldırdığı iddia edildi.

Yunan Adaları Türk turistleri ağırlamaya devam ederken,Türk sanatçılarla da anlaşmalar yapıyor.

Mustafa Sandal 1 Eylül’de Mykonos-Nammos’ta efsane ses Antonis Remos ve Raghep Alama ile sahnede olacak.

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