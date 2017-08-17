Mustafa Sandal Bayram’da Mykonos’ta Sahne Alıyor
17 Ağustos, 2017 | 18:24
Mustafa Sandal Bayramın ilk günü Yunan Adası Mykonos’ta sahne alacak.
Mustafa Sandal 1 Eylül’de Mykonos-Nammos’ta efsane ses Antonis Remos ve Raghep Alama ile sahnede olacak.
Yunan Adaları Türk turistleri ağırlamaya devam ederken,Türk sanatçılarla da anlaşmalar yapıyor.
Mykonos’un gözde mekanı Nammos, bayramın ilk günü Mustafa Sandal’ı sonrasında oryantal Didem’i ağırlıyor.
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