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Mutluluk Zamanı Filminde Cesur Sahneler

10 Kasım, 2017 | 14:15

Kiralık Aşk Dizisinin birbirlerine çok yakıştırılan çifti Barış Arduç ve Elçin Sangu Mutluluk Zamanı filmi için kamera karşısına geçti.

Elçin Sangu ve Barış Ardunç’un arasındaki uyum beyaz perdeye de yansıdı. Dizideki romantik sahnelerin altından başarıyla kalkan ikili şimdilerde ‘Mutluluk Zamanı’ndaki romantizm dozunu aşan sahneleriyle yeniden konuşulacak gibi görünüyorlar.

Öpüşme Sahneleri Çok Konuşulacak

İkilinin ateşli öpüşme sahneleri kısa sürede internete düştü. Çiftin  takipçilerinin bu samimi sahnelere yaptıkları yorumlar da gündeme oturdu.

Böylesi bir öpüşmenin bir şeyler hissetmeden yapılamayacağını söyleyen takipçileri ikiliyi birbirine ne kadar yakıştırdığını bir kez daha belirtti. İkilinin hayatlarında başka birileri olmasına rağmen takipçileri çifti birbirlerine çok yakıştırıyor. İki oyuncunun da hayranları filmi merakla bekliyor.

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Barış Ardunç, Deniz, Elçin Sangu, Kiralık Aşk, Mutluluk Zamanı, Öpüşme Sahnesi,

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