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Mykonos Adası Ünlülerle Doldu Taştı

05 Haziran, 2017 | 10:09

Mykonos Adası Ünlülerle Doldu Taştı

Yunan Adaları arasındaki en popüler ada Mykonos, deyim yerindeyse ünlülerle doldu taştı.

Son birkaç yıldır Yunan Adaları ‘nı mesken tutan ünlüler, bu yaz da kuralı bozmayıp eğlence adası Mykonos ‘un yolunu tutmaya başladılar.

Eski mankenler Sinem Güven ile Esin Moralıoğlu da önceki gün Mykonos Adasının en popüler mekanlarından olan Nammos’daydı.

Mykonos Adası Ünlülerle Doldu Taştı

İkili burada tüm yazı Yunan Adaları ‘nda geçirecek sosyetik güzel Eda Taşpınar ile karşılaştı. Bu anı ölümsüzleştiren güzeller birlikte poz verdiler.

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Eda Taşpınar, Mykonos, Yunan Adaları,

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