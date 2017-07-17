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Mykonos Gecelerinde Sıcak Saatler

17 Temmuz, 2017 | 10:26

Deniz Akkaya Mykonos Adası

Deniz Akkaya ve sevgilisi Gökmen Şeynova, Yunanistan’ın Mykonos Adasında gecelere aktılar.

Yunan Adaları arasında renkli gece hayatıyla bilinen Mykonos Adası, adeta ünlü yağmuruna tutuluyor. Sinema, moda ve spor dünyasından birçok ünlü kişiliğin yaz tatili için geldiği Mykonos Adası, Türkiye’den de bir hayli ilgi görüyor.

Son olarak Deniz Akkaya ve yaklaşık 2 aydır birlikte olduğu iş adamı sevgilisi Gökmen Şeynova, Mykonos gecelerinde görüntülendi.

Mykonos Adası ‘nın en meşhur gece kulüplerinden birinde sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen çift zaman zaman romantik anlar da yaşadı. Gece boyunca müziğin ritmine kapılıp dans eden ikili, birbirlerini öpücük yağmuruna tuttular.

Öte yandan Deniz Akkaya  ile Gökmen Şeynova, Yunan Adaları tatilleri sırasında Mykonos Lüks Oteller zincirine dahil bir otelde konaklıyorlar.

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Deniz Akkaya, Mykonos, Yunan Adaları,

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