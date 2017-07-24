Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Mykonos İkinci Evi Oldu

24 Temmuz, 2017 | 10:23

Aslışah Alkoçlar Mykonos Adası

Aslışah Alkoçlar, Yunan Adası Mykonos ‘u adeta ikinci evi belledi.

Alkoçlar Oteller zincirinin sahibi Ender-Gülşah Alkoçlar’ın kızı Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz günlerde 24 yaşına bastı. Yaz taliline tüm hızıyla devam eden Aslışah Alkoçlar, Yunan Adaları arasında renkli gece hayatı ve eğlenceli partileriyle meşhur Mykonos adasını adeta ikinci adresi yaptı.

Aslışah Alkoçlar Mykonos Adası

Çeşme’den sık sık Mykonos Adası ‘na geçen Aslışah Alkoçlar, doğum gününü de burada kutladı. Alkoçlar’ı Mykonos ‘ta sabaha kadar süren keyifli partisinde yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Aslışah Alkoçlar, Mykonos, Yunan Adaları,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Eda Taşpınar Yunan Adalarında Tatile Doymuyor

Eda Taşpınar Yunan Adalarında Tatile Doymuyor

Eda Taşpınar, Yunan adalarında tatile doymuyor. Sosyetik güzelin Mykonos'tan dönmeye niyeti yok gibi.
İspanya Süper Kupası İçin Geri Sayım Başladı

İspanya Süper Kupası İçin Geri Sayım Başladı

Barcelona ve Real Madrid arasında oynanacak İspanya Süper Kupası maçları için geri sayım başladı.
Mykonos’ta Pişti Olan Ünlüler

Mykonos’ta Pişti Olan Ünlüler

Tatil için Yunan Adası Mykonos'u tercih eden eski aşıklar pişti oldular / İşte Mykonos'ta Pişti Olan Ünlüler
Yolanthe Yengeden Duygusal Veda

Yolanthe Yengeden Duygusal Veda

Yolanthe Cabau, sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal mesajla veda etti.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.