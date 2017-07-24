Mykonos İkinci Evi Oldu

24 Temmuz, 2017 | 10:23

Aslışah Alkoçlar, Yunan Adası Mykonos ‘u adeta ikinci evi belledi.

Alkoçlar Oteller zincirinin sahibi Ender-Gülşah Alkoçlar’ın kızı Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz günlerde 24 yaşına bastı. Yaz taliline tüm hızıyla devam eden Aslışah Alkoçlar, Yunan Adaları arasında renkli gece hayatı ve eğlenceli partileriyle meşhur Mykonos adasını adeta ikinci adresi yaptı.

Çeşme’den sık sık Mykonos Adası ‘na geçen Aslışah Alkoçlar, doğum gününü de burada kutladı. Alkoçlar’ı Mykonos ‘ta sabaha kadar süren keyifli partisinde yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.