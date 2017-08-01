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Mykonos’ta Çılgın Parti

01 Ağustos, 2017 | 11:12

Siren Ertan Mykonos Tatilinde

Tasarımcı Siren Ertan, Yunanistan’ın renkli partileriyle meşhur adası Mykonos’ta görüntülendi.

Çılgın partileriyle tanınan Yunan Adası Mykonos, Türklerin akınına uğruyor. Siren Ertan da Mykonos Adası Turları ile deniz kum güneş tatilinin yanında renkli partilerde boy gösteren isimler arasına girdi.

Sosyetik tasarımcı hafta sonunu bir grup arkadaşıyla Mykonos Adasında geçirdi. Adanın ünlü plajlardan birine giden Siren Ertan ve beraberindekiler, buradaki çılgın eğlencelere dahil oldular.

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Mykonos, Yunan Adaları,

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