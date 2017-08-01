Mykonos’ta Çılgın Parti

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Enka Açıkhava'da sanatseverlerle buluştu.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, klasik müziğin en prestijli ödülüne layık görüldü.

Paul Pogba'ya benzerliğinden istifade edip Yunan adalarında bedava tatil yaptı.

Hakan-Gizem Hatipoğlu çifti, Türkiye'nin Maldivler 'i olarak bilinen Salda Gölünde nikah tazelediler.

Sosyetik tasarımcı hafta sonunu bir grup arkadaşıyla Mykonos Adasında geçirdi. Adanın ünlü plajlardan birine giden Siren Ertan ve beraberindekiler, buradaki çılgın eğlencelere dahil oldular.

Çılgın partileriyle tanınan Yunan Adası Mykonos, Türklerin akınına uğruyor. Siren Ertan da Mykonos Adası Turları ile deniz kum güneş tatilinin yanında renkli partilerde boy gösteren isimler arasına girdi.

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