Mykonos’tan Dönen Chloe: Hamile Değilim
17 Ağustos, 2017 | 14:27
Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan Mykonos tatili sonrası hamilelik iddiaları hakkında konuştu.
Annesiyle Yunan Adası Mykonos’ta tatil yaptıktan sonra İstanbul’a dönen Chloe, hamile olmadığını sadece biraz kilo aldığını söyledi.
Serdar Ortaç (47) İrlandalı manken Chloe Loughnan (25) ile Haziran 2014’te evlenmişti.
Serdar Ortaç da “Biz çocuksuz da mutluyuz. Birbirimize deli gibi aşığız” diye konuştu.
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