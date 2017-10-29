Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

“Nerdesin Birader” dizisi için Hindistan’da

29 Ekim, 2017 | 20:23

“Nerdesin Birader” dizisinin Hindistan çekimleri başladı.

Timur Acar ve Gonca Sarıyıldız’ın başrolünü oynadıkları Fox’un yeni dizisi “Nerdesin Birader” in Hindistan’daki setinden ilk kareler ortaya çıktı.

Hindistan’da ilgi odağı oldular

50 kişiyi aşan prodüksiyon ekibiyle Hindistan’ın Mumbai şehirlerinde çekilen aksiyon sahneleri ağırlıklı olarak aksiyon filmlerinin ilgi gördüğü Hindistan’da da ilgi odağı oldu.

Maceradan maceraya koşacaklar

Timur Acar’ın ikizinin yerine geçen Polis Yunus’u, Gonca Sarıyıldız’ın Polis Aslı’yı canlandırdığı ve maceradan maceraya koştukları dizinin yönetmenliği Ulaş Cihan Şimşek, senaryosu Sahne 77 imzası taşıyor.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Hindistan, Nerdesin Birader Dizisi,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Ünlüler 29 Ekim’i Böyle Kutladı

Ünlüler 29 Ekim’i Böyle Kutladı

Cumhuriyetimizin 94'üncü yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, ünlüler camiası da sosyal medyadan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmayı sürdürüyor.
8,5 Milyon Dolara Malikane

8,5 Milyon Dolara Malikane

Kendall Jenner, 8,5 milyon dolara yeni bir malikane satın aldı.
Hadise 32. Yaşını Kutladı

Hadise 32. Yaşını Kutladı

Hadise yeni yaşını yakın arkadaşları ve ailesiyle birlikte kutladı.
Bali’den Dönen Didem Soydan Sevgilisinden Ayrıldı

Bali’den Dönen Didem Soydan Sevgilisinden Ayrıldı

Ünlü model Didem Soydan ve fotoğrafçı Erdi Doğan, ayrıldı.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.