“Nerdesin Birader” dizisi için Hindistan’da

29 Ekim, 2017 | 20:23

“Nerdesin Birader” dizisinin Hindistan çekimleri başladı.

Timur Acar ve Gonca Sarıyıldız’ın başrolünü oynadıkları Fox’un yeni dizisi “Nerdesin Birader” in Hindistan’daki setinden ilk kareler ortaya çıktı.

Hindistan’da ilgi odağı oldular

50 kişiyi aşan prodüksiyon ekibiyle Hindistan’ın Mumbai şehirlerinde çekilen aksiyon sahneleri ağırlıklı olarak aksiyon filmlerinin ilgi gördüğü Hindistan’da da ilgi odağı oldu.

Maceradan maceraya koşacaklar

Timur Acar’ın ikizinin yerine geçen Polis Yunus’u, Gonca Sarıyıldız’ın Polis Aslı’yı canlandırdığı ve maceradan maceraya koştukları dizinin yönetmenliği Ulaş Cihan Şimşek, senaryosu Sahne 77 imzası taşıyor.