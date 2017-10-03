Neslihan Atagül Öyle Bir Hata Yaptı ki…

03 Ekim, 2017 | 12:19

‘Kara Sevda’ dizisindeki performansıyla taktir toplayan Neslihan Atagül’ün, takma saç kullandığı iddia edildi.

Sözcü’nün haberine göre; Neslihan Atagül’ün saçları o kadar beğeniliyordu ki şampuan reklamlarında bile oynadı. Ancak reklamlarda gördüğümüz güzel oyuncunun saçları takma çıktı.

Şampuan reklamının yüzü olmasına rağmen saçlarına kaynak yaptırırken çektiği bir videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Atagül, böylelikle saç konusundaki sırrını ifşa etmiş oldu.

Yüzü olduğu firma tarafından uyarıldıktan sonra hatasını anlayan ünlü oyuncu, bu gelişmelerin ardından saçını kaynak yapılırken çektiği videoyu sildi.