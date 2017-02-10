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New York’ta Gecenin Konuşulan İsmi Adriana Lima

10 Şubat, 2017 | 11:06

New York’ta Gecenin Konuşulan İsmi Adriana Lima

Geleneksel amfAR galasına katılan Adriana Lima, New York’ta Gecenin Konuşulan İsmi oldu.

New York’ta gerçekleşen etkinlikte Adriana Lima, transparan kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti. AIDS konusunda bilinçlendirmeyi ilke edinen amfAR’ın geleneksel galası New York’ta yapıldı. Galaya Moda ve sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı.
New York’ta Gecenin Konuşulan İsmi Adriana Lima

Gecenin kırmızı halı geçişinde ünlülerin şıklık yarışı yaşandı. Adriana Lima, giydiği transparan kıyafetle öne çıkan isim oldu.

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Adriana Lima, New York,

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