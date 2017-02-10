New York’ta Gecenin Konuşulan İsmi Adriana Lima

Burak Özçivit ile önümüzdeki yaz nikah masasına oturacak Fahriye Evcen, Maldivler'de balayı istiyor.

Anadolu Rock’ın babası Cem Karaca, aramızdan ayrılalı tam 13 yıl oldu.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, yeni albümüyle sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Gecenin kırmızı halı geçişinde ünlülerin şıklık yarışı yaşandı. Adriana Lima, giydiği transparan kıyafetle öne çıkan isim oldu.

New York’ta gerçekleşen etkinlikte Adriana Lima, transparan kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti. AIDS konusunda bilinçlendirmeyi ilke edinen amfAR’ın geleneksel galası New York’ta yapıldı. Galaya Moda ve sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.