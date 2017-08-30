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Nicolas Cage’ye Cezaevi Şoku

30 Ağustos, 2017 | 11:52

Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage, cezaevi şoku yaşıyor.

Nicolas Cage’nin oğlu Weston Cage, geçtiğimiz şubat ayında bir trafik kazasına karışmıştı. Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen Cage 45 gün hapis yatacak ya da 350 saat kamu hizmetinde bulunacak.

Mahkeme, 26 yaşındaki Cage’in üç aylık bir alkol tedavisi programına katılmasına da hükmetti.

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