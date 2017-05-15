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Nicole Kidman 6 Saatte Yarım Milyon Dolar Kazandı

15 Mayıs, 2017 | 09:19

Nicole Kidman 6 Saatte Yarım Milyon Dolar Kazandı

Bodrum’da bir otelin açılışını yapan ünlü aktris Nicole Kidman, 6 saat kaldığı Türkiye’de yaklaşık yarım milyon dolar kazandı.

Hollywood yıldızı Nicole Kidman, bir otel açılışı için Bodrum’a geldi. Güzel oyuncu, açılışa katılan davetlilerin ilgi odağı oldu. Nicole Kidman ile fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya girdi.

Oscar ödüllü 49 yaşındaki başarılı oyuncunun açılış için 525 bin dolar aldığı öğrenildi. Bodrum’da 6 saat kalan Kidman, Türkiye’den ayrıldıktan sonra önce İngiltere’ye ardından da ABD’ye gidecek.

Bodrum’u Beğendi

ABD’den özel jetle Bodrum’a gelen Nicole Kidman, Bodrum’u çok beğendiğini ve yakında çocuklarıyla birlikte gelip burada tatil yapacağını söyledi.

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Bodrum, Nicole Kidman,

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