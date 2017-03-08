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Nicole Kidman Türkiye’nin Yüzü Oldu

08 Mart, 2017 | 10:47

Nicole Kidman Türkiye’nin Yüzü Oldu

Dünyaca ünlü aktris Nicole Kidman, Türk turizminin tanıtımı amacıyla yurt dışındaki gazetelerde Türkiye’nin yüzü oldu.

Uluslararası medya kuruluşu Global Connection (GC), Türk turizminin tanıtımı amacıyla Rusya ve Almanya’nın etkili gazeteleri ile ortak yayına imza attı.

Oscar ödüllü aktris Nicole Kidman’ın yer aldığı kapak ile piyasaya çıkan yayın, Die Welt ve Welt Kompakt ile birlikte Alman okuyucularla buluştu. Yayın, 14 Mart’ta da Pravda ile Rus okuyuculara ulaşacak.

İstanbul dememi bekliyorsunuz…

49 yaşındaki Nicole Kidman, gazetelere verdiği röportajda “Türkiye’de nerede tatil yapmak istersiniz” sorusuna, “İstanbul dememi bekliyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Ortak bir tarihi paylaşıyoruz, o yüzden ben en çok Gelibolu’yu görmek istiyorum” cevabını verdi.

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Nicole Kidman,

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