Nicole Scherzinger Capri Adasında

20 Temmuz, 2017 | 11:59

Ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger, erkek arkadaşıyla birlikte Capri Adasında tatilde.

Uçsuz bucaksız bir maviliğin ortasında konumlanan Akdeniz’in en ünlü adası Capri, romantik tatillerin tek adresi. Nicole Scherzinger ve tenisçi sevgilisi Grigor Dimitrov da İtalya’nın dünyaca meşhur tatil adası Capri ‘de objektiflere takılan isimlerden.

Romantik Capri Adası Turları sırasında görüntülenen çift, gün boyu güneşin tadını çıkardı. Keyiflerinin oldukça yerinde olduğu görülen çift, adanın büyüsüne kapılıp zaman zaman romantik anlar yaşadılar.