Nilay Dorsa Phuket Adasında Klip Çekti!

25 Mayıs, 2017 | 11:36

Şarkıcı Nilay Dorsa, yeni şarkısının klibini Tayland’ın dünyaca ünlü Phuket adasında çekti.

Nilay Dorsa, müzik kariyerinin dördüncü single çalışması olan “Vay be” isimli hareketli şarkısının klip çekimlerini Phuket adasında gerçekleştirdi. Rengarenk kostümlerle kamera karşısına geçen şarkıcı, Phuket ‘in muhteşem renkleriyle oldukça iyi uyum sağladı.

Ünlü şarkıcı klip çekimlerinin yanında Tayland’ın turistik ve kültürel yerlerini gezmeyi de ihmal etmedi.

Uzakdoğu’nun incisi Phuket Adası

Uzakdoğu’da Güney’in İncisi olarak bilinen Phuket adası, sıcak havası, turkuaz mavisi denizi ve pudra gibi kumlarla kaplı plajlarıyla karşı konulamaz bir atmosfere sahip.

Dünyanın en çok ziyaret edilen seyahat noktaları arasında yer alan Phuket, muhteşem doğasıyla pek çok ünlü markanın moda çekimleri ile dünya starlarının video klip çekimlerine ev sahipliği yapıyor. Phuket Adası, diğer yandan yeni evli çiftler içinse romantik bir balayı bölgesi olarak dikkat çekiyor.